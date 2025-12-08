Miguel Ángel Medina detalla accidente mortal en carretera a Monterrey

El delegado de la Fiscalía General del Estado, Miguel Ángel Medina, informó que se mantiene abierta la investigación por el accidente ocurrido el fin de semana en la carretera a Monterrey, donde se registraron personas fallecidas.

Señaló que, al tratarse de un hecho con víctimas mortales, fue necesaria la intervención inmediata del Ministerio Público y de Servicios Periciales con el propósito de delimitar responsabilidades.

El funcionario calificó el hecho como un lamentable accidente que, de manera preliminar, habría sido provocado por la ponchadura de una llanta delantera, lo que causó que el conductor perdiera el control de la unidad y se impactara contra el vehículo en el que viajaba una familia.

Indicó que todas las personas murieron, excepto una joven que permanece hospitalizada en estado muy grave.

Medina precisó que el conductor se encuentra detenido y que presuntamente se trataría de un contratista; sin embargo, aclaró que hasta no contar con la investigación debidamente integrada no es posible confirmar responsabilidades.

"Tenemos que esperar a que se realicen las averiguaciones correspondientes; no podemos adelantar conclusiones", puntualizó.

Reconoció que los fines de semana es complicado atender este tipo de asuntos, pero aseguró que la Fiscalía resolverá el caso conforme avancen las indagatorias.