Empresas de la región Centro luchan por cubrir vacantes: Jorge Mtanous

Empresas de la región Centro enfrentan dificultades para cubrir las vacantes con las que cuentan al cierre del año, ante la migración de mano de obra a otras regiones, por lo que el Presidente de Canacintra mencionó que se deben generar condiciones para atraer a los trabajadores.

Jorge Mtanous Falcó, señaló que a diferencia de lo que se creía, este año cierra con un repunte en la actividad industrial, con la llegada de nuevas empresas y la reactivación de procesos en las ya instaladas.

Mencionó que se prevé un panorama alentador para el cierre de este año y el inicio del 2026, en materia económica, en donde se analiza la reactivación de los proyectos en las diferentes empresas metalmecánicas de la localidad.

"Vamos a cerrar el 2025 mejor que el año pasado, y mejor de lo que habíamos esperado, vemos la instalación de varias empresas, que si bien no son la solución, después de lo de Altos Hornos de México, marcó un cierre de año positivo, ya con mejores expectativas y sin tanto miedo a los aranceles", señaló.

Externó que a diferencia de lo que se da en otras ocasiones, con recortes de personal al cierre del año, en esta ocasión las empresas cierran el año con contrataciones, en donde mantienen abiertas sus bolsas de empleo, pero están teniendo problemas para ocupar sus vacantes.

Señaló que se está batallando para cubrir las vacantes por la falta de personal, en áreas como soldadura y pailería, debido a la migración de personal, que salieron de la región en busca de oportunidades.

Es por eso que ahora se tienen que generar condiciones para atraer a los trabajadores en donde se deben de ofrecer mejores salarios, seguridad y la certeza de contratos por más tiempo, para que regresen a su lugar de origen.

El representante de los industriales dijo que el reto para el 2026 será establecer estrategias que permitan retener e incorporar mano de obra calificada, a fin de sostener el crecimiento industrial que comienza a observarse en la región.