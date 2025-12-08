AHMSA debe más de 64 millones al IMSS en Monclova

Altos Hornos de México (AHMSA) mantiene una deuda superior a los 64 millones 912 mil pesos con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) por la omisión total en el pago de cuotas de seguridad social, confirmó el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Concursos Mercantiles al emitir nuevos acuerdos dentro del proceso judicial que enfrenta la empresa.

El adeudo corresponde a cuotas de los seguros de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, así como de enfermedades y maternidad, invalidez y vida, riesgos de trabajo y guarderías, montos que quedaron oficialmente registrados como créditos fiscales a cargo de la siderúrgica, informó la apoderada legal del IMSS mediante el oficio turnado al juzgado federal.

Como parte del procedimiento, la autoridad judicial ordenó dar vista al síndico Víctor Manuel Aguilera Gómez para que manifieste lo que a derecho corresponda y atienda la prelación que establece la Ley de Concursos Mercantiles respecto a los créditos laborales.

En el mismo acuerdo, la jueza federal autorizó al síndico a recoger un cheque por 4 millones 298 mil 649 pesos, expedido por BBVA México, para ser destinado a los fines del concurso mercantil. Para ello, quedaron facultados los licenciados Andrés González Saravia Coss y/o Manfred Roberto Celis Villarreal para recibir dichos recursos.

Sin embargo, el juzgado estableció que, una vez realizada cualquier erogación, el síndico deberá informar en un plazo máximo de tres días los conceptos, montos, destinos y detalles de cada pago, a fin de garantizar la transparencia de las operaciones. En caso de incumplimiento, se le impondrá una multa de hasta 120 UMA, conforme a la Ley de Concursos Mercantiles.

El síndico solicitó una nueva prórroga para subsanar inconsistencias detectadas en los informes bimestrales de mayo y junio de 2025, así como para la entrega de los reportes correspondientes a julio, agosto, septiembre y octubre. La autoridad judicial concedió un plazo adicional de diez días hábiles para cumplir con dichos requerimientos, aunque aclaró que esta extensión no exime al síndico de rendir el informe mensual de inversiones, previsto en el artículo 215 de la ley.

Por ello, el juzgado reiteró el requerimiento para que presente en tres días el informe de inversiones correspondiente a agosto de 2025, bajo apercibimiento de sanción económica si no cumple o no acredita una imposibilidad material o jurídica para hacerlo.

Sentencias laborales en contra de AHMSA

Durante la sesión de acuerdos también se recibieron notificaciones de distintos Tribunales Laborales Federales con sede en Saltillo, que reportaron la emisión de sentencias condenatorias en contra de AHMSA por demandas promovidas por trabajadores, cuyos montos deberán integrarse a la prelación de pagos dentro del concurso mercantil.

Deslinde de representación legal

Además, Gabriel Reyes Orona informó al juzgado que dejó de ser autorizado y apoderado legal de Alonso Ancira Elizondo, situación de la que la jueza tomó conocimiento para los efectos legales correspondientes, precisando que cualquier otro señalamiento deberá presentarse ante autoridades penales competentes.