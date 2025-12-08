Federico Fernández Montañez garantiza seguridad a turistas en Coahuila

Monclova, Coahuila. — El Fiscal General del Estado, Federico Fernández Montañez, aseguró que Coahuila se encuentra preparado desde hace meses para recibir a turistas y paisanos durante la presente temporada alta, mediante un operativo integral en coordinación entre los tres niveles de gobierno.

Informó que se mantiene un estado de fuerza de aproximadamente 10 mil elementos de corporaciones federales, estatales y municipales desplegados en carreteras, brechas rurales y principales vías de tránsito del estado, con el objetivo de que no exista "ningún espacio sin vigilancia".

Como parte de este dispositivo se integra la Secretaría de Marina con 210 elementos, de los cuales 70 fueron asignados específicamente a la Región Centro, reforzando patrullajes terrestres y puestos de revisión. Estos relevos se realizan cada tres meses como parte de la estrategia operativa de coordinación institucional.

El fiscal aclaró que hasta el momento no se han presentado denuncias formales por extorsiones contra paisanos, lo cual no descarta que pudiera registrarse alguna situación aislada, por lo que se mantienen activos los mecanismos de prevención y atención inmediata.

Entre estas acciones destaca la instalación de códigos QR en las casetas de peaje, los cuales enlazan a una línea de atención directa vía WhatsApp al número 844 675 98 09, donde los ciudadanos pueden realizar reportes, solicitar acompañamiento, emitir observaciones o presentar denuncias en tiempo real. Mencionó que incluso algunos usuarios comparten su ubicación durante el trayecto, permitiendo brindar monitoreo preventivo en beneficio de familias en tránsito.

Fernández Montañez explicó que todos los filtros de seguridad operan bajo los lineamientos de la Mesa Estatal de Seguridad, coordinada por el gobernador de Coahuila, por lo que se trata de operativos conjuntos con participación de corporaciones federales, estatales y municipales, evitando revisiones aisladas.

En distintas regiones del estado se cuenta con presencia específica de fuerzas de seguridad: en zonas como Candela y La Laguna participan la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano; en otros sectores, la vigilancia está a cargo de la Policía Estatal, además del apoyo aéreo mediante helicópteros que realizan sobrevuelos constantes.

Finalmente, el fiscal exhortó a la ciudadanía a mantener medidas preventivas durante sus viajes: respetar los límites de velocidad, no conducir bajo los efectos del alcohol o sustancias ilícitas, y atender todas las recomendaciones de seguridad.

"Queremos que quienes transitan por Coahuila se sientan seguros, acompañados y protegidos en todo momento", concluyó.