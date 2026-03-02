Carlos Villarreal fortalece educación en Monclova con inversión significativa

Monclova, Coah.– El alcalde de Monclova, Carlos Villarreal Pérez, aseguró que su administración trabaja de manera coordinada con el Estado y la Federación para fortalecer el rubro educativo, a través de una estrategia integral denominada Impulso Educativo, que contempla inversión en infraestructura, mantenimiento y equipamiento de los planteles escolares.

El edil reconoció que la operatividad diaria de las escuelas corresponde a instancias estatales y federales; sin embargo, subrayó que el Municipio ha asumido un papel activo como gestor y facilitador para atender necesidades prioritarias en cada institución. "Sabemos que hay muchas carencias, pero tenemos que trazar una ruta correcta y tocar las puertas necesarias para lograr espacios más dignificados para nuestros niños", expresó.

Villarreal destacó que el fortalecimiento educativo se realiza en conjunto con docentes, padres de familia y autoridades del sector, entre ellos el profesor Abraham Segundo, con el objetivo de atender problemáticas específicas en cada plantel. Señaló que la administración municipal ha intervenido en casos que requerían soluciones de fondo, como el proyecto de la escuela Sucan Robert de Pate, el cual calificó como "un antes y un después" para ese sector, ya que permitirá iniciar el próximo ciclo escolar con condiciones adecuadas.

En materia presupuestal, informó que tan solo en lo correspondiente a obras gestionadas a través del Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa (ICIFED), la inversión supera los 20 millones de pesos, alcanzando casi los 25 millones en proyectos específicos como el de la Fundación Izan. Además, existen obras adicionales en ejecución por montos que oscilan entre 15 y 20 millones de pesos.

"Entre la labor municipal y la gestión que hacemos ante el Estado, estamos hablando de más de 40 a 45 millones de pesos ejecutados este año en educación", puntualizó.

El alcalde explicó que, además de la inversión en infraestructura mayor, el Ayuntamiento mantiene brigadas de apoyo permanente en planteles educativos, atendiendo trabajos de limpieza profunda, reparaciones eléctricas, rehabilitación de baños y mantenimiento general, acciones que —dijo— no siempre se reflejan en un presupuesto específico, pero impactan directamente en la operación diaria de las escuelas.

Uno de los programas más relevantes ha sido la dotación de equipos de aire acondicionado. Villarreal informó que este año se destinarán entre cuatro y cinco millones de pesos adicionales para entregar un mini split por plantel educativo de todos los niveles, desde jardines de niños hasta universidades. El año pasado también se realizó una entrega similar, beneficiando a la totalidad de las escuelas del municipio.

En el caso de preparatorias y universidades, explicó que el esquema es de colaboración "uno a uno", donde la institución aporta una parte y el Municipio otra, fortaleciendo así el equipamiento ante las altas temperaturas que se registran en la región.

El Presidente Municipal aseguró que prácticamente todos los planteles de Monclova han recibido algún tipo de apoyo, ya sea en infraestructura, equipamiento o mantenimiento. Incluso, añadió que también se brinda respaldo a las jefaturas de sector con aparatos que pueden instalarse en oficinas administrativas o en escuelas que requieran refuerzo adicional.

"Las condiciones climatológicas nos obligan a dar mantenimiento constante y seguir adquiriendo nuevos equipos; por eso ponemos nuestro granito de arena para fortalecer cada escuela", concluyó.