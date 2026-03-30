Accidente entre taxi y vehículo particular en Frontera

FRONTERA, COAH. — Un fuerte choque entre un taxi y un vehículo particular dejó cuantiosos daños materiales la tarde de ayer en el cruce de las calles Coahuila y Progreso, en la Zona Centro de Frontera.

El percance ocurrió cuando un Ford Fusion negro, conducido por Manuel Elí Pérez Leja, de 39 años, avanzaba por el sector y fue impactado por un Nissan Versa habilitado como taxi, manejado por Gabriel Ricardo Ávalos, de 67 años, quien circulaba por la misma área al momento del accidente.

El choque ocurrió en el cruce de las calles Coahuila y Progreso, afectando la vialidad.

El estruendo activó la movilización de paramédicos del Grupo de Rescate y Urgencias Médicas (GRUM), quienes valoraron a ambos conductores y confirmaron que ninguno presentaba lesiones de gravedad.

Ambos conductores fueron valorados por paramédicos del GRUM y no presentaron lesiones graves.

Elementos de Control de Accidentes del municipio tomaron conocimiento, acordonaron el sitio y realizaron el peritaje correspondiente para deslindar responsabilidades. La vialidad se vio afectada por varios minutos hasta que las unidades fueron retiradas en grúa.

Elementos de Control de Accidentes realizaron el peritaje correspondiente para determinar responsabilidades.