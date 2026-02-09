Lesión accidental en clase: alumno herido en Monclova

El director regional de servicios educativos, Abraham González, informó sobre un incidente ocurrido recientemente en una institución escolar, calificándolo estrictamente como un accidente fortuito. Según el reporte oficial, los hechos se suscitaron durante el horario de clases, cuando un alumno se levantó para participar en la sesión y, al intentar sentarse de forma apresurada, resultó lesionado por un lápiz que un compañero sostenía a un costado.

González enfatizó que no existen antecedentes de mala conducta por parte del menor involucrado ni indicios de que el acto fuera intencional, ya que el objeto no se encontraba apuntando hacia arriba. Tras el percance, se activaron de inmediato los protocolos de seguridad escolar para trasladar al estudiante afectado a un hospital, donde se le realizó el procedimiento necesario para retirar el objeto.

En cuanto al estado de salud del menor, se confirmó que fue dado de alta al día siguiente del incidente y se encuentra en periodo de recuperación para reintegrarse próximamente a sus actividades escolares. Por su parte, el otro alumno implicado continúa asistiendo a clases con normalidad, dado que las autoridades educativas reiteraron que la naturaleza del evento fue puramente accidental.

Finalmente, el director regional señaló que existe una coordinación plena con los padres de familia, quienes no han presentado demandas ni inconformidades ante la situación. Asimismo, la institución ha puesto a disposición de ambas familias apoyo psicológico en caso de ser requerido, reafirmando el compromiso de mantener un ambiente de tranquilidad y acompañamiento tras el suceso.