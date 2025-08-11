Fiscalía investiga embestida a camioneta oficial en Coahuila

A más de dos años de los hechos, este lunes dio inicio el juicio oral en contra de José Ángel “N”, empresario fronterense acusado del homicidio del trabajador municipal Juan Miguel Macías Orozco, ocurrido en mayo del 2023.

El proceso se desarrolla bajo la causa penal 562/2023 y será el tribunal quien determine si el imputado es culpable o inocente.

Como se recordará, la noche del 2 de mayo del 2023, cuatro personas, entre ellas la víctima, viajaban en una camioneta Nissan NP-300 oficial de la Presidencia Municipal de Monclova.

De acuerdo a la investigación de la fiscalía, al regresar de un viaje a la Ciudad de Frontera fueron interceptados por un hombre que conducía una camioneta Dodge guinda 4×4 con un “tumbaburros” de grandes dimensiones, identificado como José Ángel “N”.

Testigos señalan que, tras una serie de insultos y maniobras para intentar chocar el vehículo oficial, el acusado embistió a gran velocidad la parte trasera de la NP-300 en la colonia Independencia, provocando que Juan Miguel Macías Orozco, quien viajaba en la caja, saliera proyectado y cayera al fondo de un arroyo de aproximadamente 10 metros de profundidad.

Tras el impacto, el conductor de la camioneta guinda presuntamente intentó una nueva embestida y realizó detonaciones con un arma de fuego antes de huir del lugar.

La víctima fue rescatada por socorristas y trasladada al Hospital General de Zona número 7, donde permaneció en terapia intensiva hasta su fallecimiento el 7 de noviembre de 2023, debido a las graves lesiones en la cabeza.

Con el arranque del juicio oral, familiares de Juan Miguel Macías Orozco esperan que se haga justicia y que se esclarezcan los hechos que privaron de la vida al trabajador municipal.