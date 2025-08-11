Protección Civil Monclova Rinde Homenaje al Capitán Juan Lozano Carrizales

A los más de 90 años de edad y víctima de cáncer, falleció el Capitán Juan Lozano Carrizales, uno de los primeros integrantes del Cuerpo de Bomberos de Monclova y pieza clave en la historia de Protección Civil en la ciudad.

Pedro Alvarado, director de Protección Civil, confirmó la noticia y expresó que Lozano Carrizales se integró poco después de la fundación del cuerpo de bomberos, participando activamente en la creación de la Subestación Sur, la cual lleva su nombre en reconocimiento a su trayectoria.

Fue una persona que contribuyó no solo al departamento, sino también a la ciudad pues se integró en una época en la que el servicio de bomberos apenas comenzaba en Monclova.

El funcionario indicó que ya se tuvo contacto con la familia del Capitán, quienes han manifestado su deseo de que el cuerpo sea llevado a la Central de Bomberos para rendirle un homenaje póstumo. El departamento afina detalles para definir la hora y el protocolo del tributo.

Bomberos activos y retirados lamentaron profundamente la pérdida, destacando su entrega, disciplina y compromiso con la seguridad de la comunidad, cualidades que lo convirtieron en una figura respetada y admirada dentro y fuera de la corporación.

"Triste noticia, hoy (ayer) se nos adelantó nuestro Capitán Juan Ramón Lozano, hoy parte al cielo y se le recordara por siempre por su gran corazón y labor en el departamento de Bomberos de Monclova, su última guardia en bomberos QEPD, un abrazo para quien nos dio un ejemplo de disciplina y fortaleza", es uno de muchos mensajes de despedida que dedicaron al ex elemento de Protección Civil.