Confirmado: Eden Muñoz en concierto para celebrar aniversario de Monclova

Monclova, Coah. — A pocas horas de que la ciudad celebre su 366 aniversario de fundación, crecen las especulaciones sobre el elenco artístico que formará parte de la tradicional Feria de Monclova.

Fuentes cercanas a la organización señalan que Eden Muñoz, reconocido cantante y compositor, sería el primer artista confirmado para engalanar el evento.

De acuerdo con la información preliminar, el intérprete presentará su espectáculo "Como en los Viejos Tiempos Tour" el próximo viernes 10 de octubre, fecha en la que se espera una gran asistencia de fanáticos.

Aunque las autoridades municipales y el comité organizador aún no han emitido un anuncio oficial, la posible presentación de Muñoz ha generado expectativa entre los monclovenses, quienes aguardan con entusiasmo la cartelera completa de la feria.

La Feria de Monclova es uno de los eventos más importantes de la región, combinando tradición, cultura y música en un ambiente familiar que cada año reúne a miles de visitantes.