Trabajadores de Grupo Fox en Monclova se ven afectados por paros técnicos

Monclova, Coah. – La secretaria de Trabajo en Coahuila, Nazira Zogbi, confirmó que alrededor de 600 trabajadores de Grupo Fox se han visto afectados por paros técnicos y convenios de baja laboral, derivados de la disminución en pedidos y producción dentro del sector automotriz.

Explicó que 40 empleados firmaron convenios para ser liquidados al 100 % con todas las prestaciones, y subrayó que no se trató de despidos por represalias, sino de acuerdos legales con acompañamiento de la Procuraduría de la Defensa del Trabajo.

Nazira recalcó que los trabajadores que no estén de acuerdo con un paro técnico tienen derecho a acudir a la autoridad laboral para buscar convenios que garanticen sus salarios completos o, en su caso, la baja con todos sus derechos.

"La situación global ha generado bajas en producción y pedidos, especialmente en el sector automotriz y metalmecánico, lo que ha llevado a empresas a recurrir a paros técnicos para evitar despidos masivos", señaló la funcionaria.

En lo que va del año, la Secretaría de Trabajo tiene registro de más de 3,600 bajas laborales en diferentes empresas de la región, mientras se mantienen gestiones con compañías para abrir nuevas vacantes y reubicar a trabajadores afectados.