Osvaldo Garza entrega aula sensorial en Nueva Rosita para el CAM 17

NUEVA ROSITA, COAH.- Con una inversión de 331 mil pesos, el Club Rotary de Nueva Rosita entregó al CAM 17 un Aula Sensorial y Cámara Gesell, con el objetivo de fortalecer la atención, aprendizaje y desarrollo de estudiantes de educación especial.

El beneficio fue otorgado por el presidente del Club Rotary, Osvaldo Garza Polendo, quien destacó que el proyecto busca brindar herramientas terapéuticas y pedagógicas especializadas para niñas, niños y jóvenes con necesidades educativas especiales.

Durante la ceremonia se contó con la presencia del subsecretario de Educación Básica en Coahuila, Hugo Iván Lozano Sánchez, quien reconoció la coordinación entre la sociedad civil y el gobierno en favor de la educación inclusiva.

El evento tuvo como anfitriona a la directora del CAM 17, maestra Arely González Cavazos, y reunió a autoridades educativas, docentes y padres de familia.

Dicha obra incluye la rehabilitación del espacio, renovación de techos, instalación de iluminación especializada, así como puertas y ventanas nuevas, además de adecuaciones en pisos y sistema de climatización.

También se instalaron módulos sensoriales diseñados para estimular capacidades visuales, auditivas, táctiles y motrices de los estudiantes.