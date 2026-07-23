Hace dos días Elías agradecía por su trabajo

Apenas dos días antes de perder la vida, Elías Hernández Bautista compartió en sus redes sociales un video que hoy cobra un significado desgarrador.

Desde las alturas de la empresa CALIMSA, entre Monclova y Castaños, mostró con orgullo el lugar donde trabajaba y agradeció a Dios por la oportunidad de desempeñar el oficio que tanto amaba.

Era una escena cotidiana para él: estructuras metálicas, maquinaria pesada, fierros oxidados y trabajos realizados a decenas de metros de altura. Un entorno tan riesgoso como familiar para quien había dedicado buena parte de su vida a la pailería.

Con casco, chaleco reflejante, uniforme, botas de seguridad y el rostro cubierto para protegerse del polvo y el calor, Elías solía posar para las fotografías que compartía en Facebook. Su equipo de protección formaba parte de una imagen que llevaba con orgullo, reflejo de un hombre que disfrutaba su trabajo y que nunca ocultó la satisfacción que le producía ganarse el sustento con su esfuerzo.

Originario de Mecayapan, Veracruz, el trabajador de 34 años dejó a su familia para buscar una mejor oportunidad laboral en la Región Centro de Coahuila. Gracias a la experiencia acumulada durante años, encontró empleo en CALIMSA, donde realizaba trabajos especializados de reparación y mantenimiento industrial.

Con frecuencia viajaba a Veracruz para reencontrarse con los suyos, pero siempre regresaba para continuar con las labores que le eran encomendadas, muchas de ellas a metros de altura, reparando estructuras y molinos industriales.

Además de trabajador, Elías era esposo de Gabriela Cruz y padre de un hijo. Quienes lo conocieron también lo recuerdan como un hombre de fe, dedicado a predicar la palabra de Dios. Su perfil en redes sociales está lleno de mensajes de esperanza, agradecimiento y confianza en Dios, a quien siempre colocaba al frente de cada nuevo reto.

"Sé que no estoy donde tengo que estar, pero sigo luchando", puede leerse al ingresar a su perfil de Facebook, una frase que hoy conmueve a familiares, amigos y conocidos.

El destino quiso que fuera precisamente en el trabajo que tanto apreciaba donde encontrara la muerte.

Elías falleció mientras realizaba labores de reparación en un molino industrial, poniendo fin a la historia de un hombre que había salido de su tierra con la esperanza de construir un mejor futuro para su esposa e hijo.

Hoy, el video en el que agradecía por su empleo dejó de ser una publicación más en redes sociales para convertirse en un doloroso recuerdo. Las imágenes del trabajador sonriendo desde las alturas, orgulloso de su oficio, permanecen como testimonio de alguien que hizo de su trabajo una pasión y que jamás imaginó que esa jornada sería una de las últimas que compartiría.