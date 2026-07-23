Niños de Casa Hogar participan en cursos de verano en San Juan de Sabinas

NUEVA ROSITA, COAH.- Un total de 19 niños de diferentes edades que forman parte de la Casa Hogar "Refugio y Esperanza" participan durante este mes en los cursos de verano organizados por el Gobierno Municipal de San Juan de Sabinas, a través del DIF.

La directora de la institución, Claudia Hernández Salas, informó que estas actividades permiten a los menores salir de la rutina diaria y fortalecer sus habilidades mediante talleres y espacios de convivencia durante el periodo vacacional.

Explicó que los adolescentes cuentan con actividades adicionales, principalmente deportivas, como fútbol y fútbol americano, además de continuar con algunas otras actividades establecidas dentro de la Casa Hogar.

Hernández Salas señaló que, actualmente son 31 refugiados quienes se preparan para iniciar el ciclo escolar 2026-2027, de los cuales 14 cursarán la primaria, siete la secundaria, dos la preparatoria y tres estudios universitarios.

Destacó que representa una gran satisfacción observar el desarrollo académico y personal de los jóvenes, al ver cómo avanzan en su formación profesional y construyen nuevas oportunidades para su futuro.

La directora de la Casa Hogar "Refugio y Esperanza" agradeció el respaldo de las autoridades municipales por impulsar este tipo de acciones, que brindan espacios de aprendizaje, convivencia y recreación para los menores durante las vacaciones.