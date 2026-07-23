Accidente en CALIMSA: Secretaría del Trabajo realiza inspección

La Secretaría del Trabajo es la encargada de realizar la inspección en la empresa CALIMSA para verificar las condiciones en las que ocurrió el accidente que cobró la vida de uno de los trabajadores en el municipio de Castaños.

Lo anterior lo informó el director del Centro de Conciliación Laboral de la región Centro, Roberto Ramírez, quien explicó que corresponde a la autoridad laboral estatal revisar si la empresa cumplía con las disposiciones en materia de seguridad, además de determinar si existieron posibles incumplimientos derivados del percance.

"Cuando se trata de una empresa del fuero común, quien interviene es la Secretaría del Trabajo del Estado".

Dijo que tras un accidente de esta naturaleza, la dependencia puede realizar inspecciones para verificar el cumplimiento de la normatividad y reforzar las acciones preventivas en los centros de trabajo.

"Siempre se trata de prevenir, de revisar ese tipo de situaciones, de que cumplan y evitar que se presenten accidentes".

Precisó que la inspección estará a cargo de personal adscrito a la representación regional de la Secretaría del Trabajo, por lo que no será necesario el traslado de inspectores desde Saltillo.

"Aquí, en Monclova, hay una representación de la Secretaría del Trabajo y contamos con inspectores que constantemente realizan visitas domiciliarias a los centros de trabajo", así lo indicó.

El director lamentó el fallecimiento del trabajador y señaló que la investigación permitirá esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el accidente y verificar el cumplimiento de las medidas de seguridad.