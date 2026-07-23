Juan Hermilo enfrenta requisitos para reabrir su asadero en Monclova

La reapertura del asadero Juan Hermilo, tras el incendio registrado esta semana, representa un fuerte impacto económico para la familia, que deberá cumplir con una serie de requisitos establecidos por Protección Civil, además de cubrir multas cuyo monto desconocen hasta el momento.

Mientras continúan las labores de limpieza y rehabilitación del establecimiento, Esmeralda González Arauzo, hija de Juan Hermilo, mencionó que el negocio permanece cerrado hasta concluir con las adecuaciones que solicitó Protección Civil y obtener la autorización oficial para reanudar operaciones. "Estamos todavía con los arreglos que nos están pidiendo para poder empezar otra vez a trabajar, ya vamos más avanzados, pero todavía nos faltan algunos detalles".

Entre las medidas exigidas por la autoridad se encuentra la instalación de señalización de seguridad, la colocación de extintores adicionales en distintas áreas, la contratación de un seguro de responsabilidad civil por daños a terceros y capacitación obligatoria del personal en primeros auxilios y combate de incendios. Señaló que el establecimiento contaba con un extintor, pero ahora deberá instalar dos más, además de colocar la señalética para cumplir con la normatividad.

Asimismo, indicó que contrataron un servicio para la recolección de residuos mediante un contenedor especial y cuatro visitas semanales, como parte de las observaciones realizadas por las autoridades. Otro de los requisitos consiste en capacitar a todo el personal en prevención y combate de incendios, así como en primeros auxilios. Los cursos tendrán vigencia de un año y cuentan con reconocimiento federal.

Esmeralda González estimó que solo la capacitación representará una inversión cercana a 12 mil pesos, mientras que la adquisición de extintores, señalización y demás equipo de seguridad ya implicó un gasto aproximado de 16 mil pesos. A ello se sumarán las multas y otros trabajos de adecuación. "Sí hemos gastado bastante y todavía nos falta, y como no estamos trabajando, tampoco estamos generando ingresos y eso hace más difícil completar todos los trámites".

La familia también espera conocer el monto de las multas, luego de que Protección Civil les notificó que deberán cubrirlas antes de retirar los sellos de suspensión. Aunque el incendio únicamente ocasionó daños materiales en el área donde se almacenaban leña y carbón, la suspensión ha afectado la economía familiar y la de los trabajadores que dependen del establecimiento. La familia esperaba reabrir esta misma semana; sin embargo, el proceso dependerá del cumplimiento de todos los requisitos y de la autorización definitiva de Protección Civil.