Campaña de concientización sobre violencia de género en San Juan de Sabinas

NUEVA ROSITA, COAH.- El Centro Libre de Atención para la Mujer, en el municipio de San Juan de Sabinas, atiende alrededor de 30 personas al mes que solicitan apoyo tras ser víctimas de violencia familiar, informó la directora de la Instancia Municipal de la Mujer, Angélica Liliana Solís Zamora.

La funcionaria destacó la importancia de que las mujeres que enfrentan algún tipo de violencia presenten las denuncias correspondientes, a fin de que las autoridades puedan intervenir y brindarles la atención necesaria para salvaguardar su integridad.

Explicó que el Centro Libre de Atención para la Mujer ofrece asesoría, atención psicológica, acompañamiento y el apoyo integral que requiere cada caso para contribuir a que las víctimas superen situaciones de violencia de género.

Solís Zamora indicó que, hasta el momento, los casos detectados y canalizados al Centro de Atención para las Mujeres (CAM) en Sabinas no han sido de gravedad, por lo que no ha sido necesario trasladar a usuarias a refugios temporales. Precisó que el más cercano se encuentra en el municipio de Frontera, Coahuila.

Señaló que la mayoría de las denuncias corresponden a violencia física y psicológica, principalmente cuando las madres de familia atraviesan por situaciones complicadas dentro del hogar. Añadió que estas problemáticas afectan a mujeres de todas las edades, desde jóvenes hasta personas adultas mayores.

La directora de la Instancia Municipal de la Mujer informó además que el próximo sábado 25 de julio la dependencia llevará a cabo una campaña de concientización mediante publicaciones en redes sociales, con el propósito de promover la prevención y erradicación de la violencia de género.