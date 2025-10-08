Carambola en Francisco I. Madero por Choque en Monclova

MONCLOVA, COAH.– La mañana de este miércoles, cerca de las 11:30 horas, un accidente vial ocasionó una carambola sobre el bulevar Francisco I. Madero, en el cruce con la calle Uruguay, en la colonia Guadalupe, luego que el conductor de un Nissan no frenara a tiempo y causara un choque por alcance debido al pavimento mojado.

El incidente involucró tres vehículos: un Nissan Sentra, un Volkswagen Vento y un Ford Focus.

De acuerdo con el reporte preliminar, Carlos Antonio González Pérez, de 20 años y vecino de la colonia El Pueblo, circulaba a bordo de un Nissan Sentra color arena de modelo 2004.

El conductor no logró frenar a tiempo y chocó por alcance contra un Volkswagen Vento blanco de modelo 2022, que estaba detenido en el semáforo.

El impacto proyectó al Volkswagen contra un Ford Focus gris modelo 2003 que se encontraba frente a él.

Paola Elyed de León Jiménez, de 24 años y conductora del Volkswagen Vento, sufrió daños materiales en su vehículo, mientras que José Luis Sánchez Villegas, de 28 años, conductor del Ford Focus, también resultó afectado por la colisión.

Paramédicos y oficiales de Tránsito Municipal acudieron al lugar para brindar asistencia a los involucrados y tomar conocimiento del incidente.

La investigación preliminar señala que la falta de precaución de Carlos Antonio González Pérez fue la causa principal del accidente.

Los vehículos fueron retirados de la vía y los responsables fueron orientados a formalizar la denuncia correspondiente para resolver el asunto por la vía legal. Afortunadamente, no se registraron personas lesionadas en el percance.