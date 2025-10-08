México y Argentina chocarán en Cuartos de Final del Mundial Sub-20 2025

SANTIAGO, CHILE – La Selección Mexicana Sub-20 se enfrentará a su rival histórico, Argentina, en los Cuartos de Final de la Copa Mundial de la FIFA Chile 2025. El Tri juvenil se ganó su lugar tras golear al anfitrión, Chile, por 4-1 en los Octavos de Final, mientras que la Albiceleste aseguró su pase tras vencer contundentemente 4-0 a Nigeria.

El partido se perfila como un clásico continental de alto voltaje en la búsqueda de un lugar en las semifinales del torneo. La Selección Mexicana, dirigida por Eduardo Arce, llega al encuentro con paso invicto en la fase de grupos y una sólida mentalidad forjada al competir en el llamado "Grupo de la Muerte" junto a Brasil y España.

Fecha, hora y transmisión del partido

El encuentro por el pase a las semifinales ya cuenta con fecha y hora oficial. Los Cuartos de Final entre el Tri y la Albiceleste se disputarán el próximo fin de semana en el emblemático Estadio Nacional de Santiago.

Partido: México vs. Argentina

Fecha: Sábado 11 de octubre de 2025

Hora: 17:00 horas (tiempo del Centro de México)

Estadio: Nacional Julio Martínez Prádanos, Santiago de Chile

Transmisión: El partido será transmitido en televisión abierta a través de Canal Nu9ve, TUDN y el servicio de streaming ViX Premium.

Precedentes en Mundiales Sub-20

El enfrentamiento entre México y Argentina en la Copa del Mundo Sub-20 tiene historia. La afición mexicana recuerda con especial cariño la edición de 1999, cuando el Tri, entonces dirigido por Jesús del Muro, remontó y eliminó a la Albiceleste con un marcador de 4-1, un resultado que ahora el equipo juvenil buscará replicar para avanzar.

La victoria de la Selección Mexicana Sub-20 sobre Chile con un marcador de 4-1 consolidó al equipo como una de las sorpresas del torneo, y su próximo duelo ante Argentina es considerado el desafío más grande para mantener vivo el sueño de la Copa del Mundo.