Noche de fiesta termina en hospitalización en Monclova; azota abuelito al salir de cantina

Monclova, Coah.— Lo que comenzó como una noche de música y baile terminó en una aparatosa caída y traslado de emergencia para un hombre de 67 años, quien sufrió un fuerte golpe en la cabeza tras perder el equilibrio al salir de una cantina ubicada en la colonia Primero de Mayo.

El incidente ocurrió durante la madrugada, cerca de las 02:00 horas, cuando Baltazar, conocido en el sector como cliente frecuente del ambiente nocturno, abandonó el establecimiento tras convivir y disfrutar varias horas entre cumbias y bebidas. Testigos señalaron que el adulto mayor se mostró animado durante la velada, incluso bailando con entusiasmo antes de retirarse.





¿Cómo ocurrió el accidente?

Sin embargo, al caminar sobre la banqueta en el cruce del bulevar Harold R. Pape y la calle Bruno Neira, justo frente al negocio denominado "El Dorado", el hombre perdió la estabilidad y cayó de forma repentina, golpeándose la cabeza contra el suelo. La caída lo dejó tendido, sin poder incorporarse por sus propios medios.

Personas que se encontraban en el lugar solicitaron de inmediato el apoyo al sistema de emergencias. Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana arribaron al sitio, brindaron los primeros auxilios y detectaron una lesión de consideración en la cabeza, por lo que determinaron su traslado a un hospital para descartar complicaciones mayores.

Acciones de la autoridad

Elementos de la Policía Municipal acudieron para tomar conocimiento de los hechos, entrevistaron a testigos y confirmaron que se trató de un accidente derivado de la pérdida de equilibrio del adulto mayor.

El sexagenario quedó internado bajo observación médica, mientras que el incidente encendió nuevamente la alerta sobre los riesgos de caminar en estado inconveniente, especialmente durante la madrugada.