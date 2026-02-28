Asegura GN y Ejército 32 armas de fuego; detienen a sujeto en Saltillo

Saltillo, Coah.— Las Comandancias de la XI Región Militar y la 6/a. Zona Militar informaron que, en cumplimiento de lo establecido en la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, integrantes de la Guardia Nacional, en coordinación con personal del Ejército Mexicano, brindaron apoyo a las autoridades de los tres órdenes de gobierno para la ejecución de una orden técnica de investigación en la colonia Buenos Aires, en el municipio de Saltillo.

Acciones de la autoridad

En el lugar fue detenida una persona y se aseguraron 32 armas de fuego (19 largas y 13 cortas), 20 cargadores, cartuchos de diversos calibres, además de un inmueble.

El detenido y los indicios asegurados fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para determinar su situación jurídica, así como para continuar con las investigaciones y las acciones periciales pertinentes.

Detalles confirmados

De igual manera, las autoridades señalaron que estas actividades se realizaron con estricto apego al Estado de derecho y con pleno respeto a los derechos humanos, con el objetivo de contribuir a preservar las libertades, el orden y la paz pública de la sociedad coahuilense.

"De esta manera, la Guardia Nacional, el Ejército y la Fuerza Aérea reafirman la indeclinable decisión del Gobierno Federal para inhibir las actividades de la delincuencia organizada y refrendan su compromiso de velar y salvaguardar la paz y seguridad de la población", concluyeron.