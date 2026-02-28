Taxista ignora alto y provoca colisión con heridos en Monclova

Monclova, Coah.— La imprudencia de un taxista al ignorar un señalamiento gráfico de alto desencadenó un aparatoso accidente vial sobre la avenida Brasil, en la colonia Guadalupe, dejando como saldo dos personas lesionadas y cuantiosos daños materiales.

El percance ocurrió pasado el mediodía de este sábado en el cruce con la calle Querétaro, cuando Adán Villastrigo, conductor de un Nissan Tsuru blanco habilitado como unidad de transporte público, circulaba por dicha calle secundaria. Al intentar incorporarse a la avenida Brasil, el ruletero omitió el alto obligatorio y se atravesó en la trayectoria de una camioneta Honda Odyssey azul, conducida por Eduardo Zertuche, que circulaba hacia el sur.

El impacto fue inevitable y se registró sobre el costado izquierdo de la camioneta familiar, la cual terminó con severos daños en su carrocería, mientras el taxi presentó afectaciones en la parte frontal. A consecuencia del fuerte golpe, una mujer que viajaba en la Odyssey resultó lesionada, mientras que el propio taxista también manifestó molestias físicas tras el encontronazo.

¿Cómo ocurrió el accidente?

Testigos del accidente dieron aviso inmediato al Sistema Estatal de Emergencias, arribando elementos preventivos en cuestión de minutos, quienes se encargaron de abanderar el área de manera improvisada, ya que ambas unidades quedaron atravesadas sobre la avenida Brasil, representando un riesgo para otros automovilistas.

Acciones de la autoridad

Minutos después, elementos del Departamento de Control de Accidentes arribaron al sitio para realizar el peritaje correspondiente y establecer la responsabilidad del conductor del taxi.

Finalmente, las unidades involucradas fueron retiradas con apoyo de una grúa y trasladadas a un corralón municipal. El conductor de la unidad de alquiler quedó en espera de llegar a un acuerdo mediante su aseguradora para cubrir los daños ocasionados y las lesiones derivadas del accidente.