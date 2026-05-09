Por no hacer alto, lesiona a mujeres en fuerte accidente en Mina y Constitución

MONCLOVA, COAH.- Un aparatoso accidente vial registrado la noche del viernes en calles del sector El Pueblo dejó como saldo dos personas lesionadas y cuantiosos daños materiales, además de movilizar a paramédicos de Cruz Roja Mexicana y elementos del Departamento de Control de Accidentes.

El percance ocurrió minutos antes de las 22:00 horas en el cruce de las calles Mina y Constitución, cuando presuntamente la falta de precaución al volante desencadenó el encontronazo entre dos unidades.

El accidente ocurrió en el cruce de Mina y Constitución, donde dos vehículos colisionaron.

De acuerdo con los primeros informes, Jesús Ortiz, de 22 años de edad, conducía una camioneta Dodge RAM 700 color blanco sobre la calle Mina y, al llegar al cruce, presuntamente ignoró el señalamiento gráfico de alto al intentar incorporarse a Cuauhtémoc.

La maniobra provocó que terminara atravesándose al paso de un automóvil Ford Fusion color gris, conducido por Efraín Téllez, de 38 años, quien circulaba con preferencia de paso y no logró evitar el impacto.

El choque dejó severamente averiados ambos vehículos y causó lesiones a los ocupantes. Cynthia de la Cerda, de 35 años, y Claudia Rodríguez, de 37, quienes viajaban en las unidades involucradas, resultaron con diversas molestias físicas derivadas de la colisión.

Los paramédicos de Cruz Roja Mexicana atendieron a las víctimas en el lugar del accidente.

Testigos del accidente solicitaron el apoyo de los cuerpos de emergencia, arribando al sitio paramédicos de Cruz Roja Mexicana, quienes brindaron atención prehospitalaria a las lesionadas y determinaron que, por fortuna, las heridas no ponían en riesgo sus vidas.

Mientras tanto, oficiales del Departamento de Control de Accidentes realizaron el peritaje correspondiente para establecer responsabilidades y ordenar el retiro de las unidades, ya que permanecían obstruyendo parte de la circulación vehicular.

Las autoridades realizan el peritaje para determinar responsabilidades en el choque.

Con apoyo de una grúa, los vehículos fueron trasladados a un corralón mientras se resolvía la situación legal del percance. Trascendió que el conductor presuntamente responsable buscaría llegar a un acuerdo con la parte afectada para cubrir los daños y evitar que el caso fuera turnado ante el Ministerio Público.