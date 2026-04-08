Bajan accidentes en motocicleta y automovilísticos en Monclova

Los percances en motocicleta han bajado alrededor de un 30 por ciento, mientras que los accidentes automovilísticos presentan una reducción de hasta un 75 por ciento, en comparación con el 2025.

El regidor de Seguridad Pública, Eleuterio López, señaló que, aunque aún se presentan casos esporádicos, las autoridades mantienen un trabajo constante para seguir disminuyendo las cifras mediante acciones preventivas y operativos diarios.

Destacó que una de las principales estrategias ha sido el fortalecimiento de la proximidad social, a través de pláticas y campañas de concientización dirigidas a la ciudadanía, especialmente a padres de familia.

"Seguimos trabajando todos los días en el acercamiento con la gente, concientizando sobre la responsabilidad y los riesgos que implica que un menor conduzca, ya sea un vehículo o una motocicleta sin los aditamentos necesarios", expresó.

El regidor enfatizó que la responsabilidad no recae en los menores, sino en los adultos que permiten estas prácticas, al advertir que ningún nivel de habilidad o conocimiento elimina el riesgo de sufrir un accidente.

"No es porque tu hijo sea responsable o tenga capacidad; los accidentes pueden ocurrir en cualquier momento, incluso con conductores experimentados", subrayó.