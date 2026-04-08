Carlos Villarreal inicia obras de infraestructura en Monclova

Como parte del trabajo coordinado con el gobernador Manolo Jiménez, el alcalde Carlos Villarreal encabezó el arranque y la entrega de obras de infraestructura urbana en distintos sectores de Monclova, con una inversión cercana a los 5 millones de pesos, orientadas a mejorar la movilidad y las condiciones de vida de las familias y seguir impulsando el desarrollo de la ciudad.

Durante la jornada, se realizó el arranque de la pavimentación de la calle 29 en la colonia San Carlos, así como la entrega del recarpeteo en la calle Privada Guadalupe Victoria, en la colonia El Pueblo, además de la construcción de puentes peatonales en el fraccionamiento Francisco I. Madero y en la colonia Barrera.

Estas obras forman parte de una estrategia de inversión que prioriza proyectos solicitados por la ciudadanía, fortaleciendo la movilidad urbana y la seguridad peatonal en diferentes sectores del municipio.

En su mensaje, el alcalde Carlos Villarreal destacó que estas acciones responden a una planeación responsable y al trabajo en equipo: "Seguimos avanzando gracias al respaldo del gobernador Manolo Jiménez, con obras que impactan directamente en la vida diaria de las familias. Cada acción que realizamos tiene como objetivo mejorar nuestro entorno, dignificar los espacios públicos y brindar mejores condiciones para todas y todos".

Asimismo, subrayó que la inversión en infraestructura continuará llegando a más sectores, como parte del compromiso de mantener un crecimiento ordenado en la ciudad.

El Gobierno Municipal reitera su compromiso de trabajar en coordinación con el Gobierno del Estado para seguir desarrollando obras que respondan a las necesidades de la ciudadanía y fortalezcan el crecimiento de Monclova.