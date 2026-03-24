Cruz Roja alerta sobre incremento de accidentes en Semana Santa: Juan José Villa

Con el inicio del periodo vacacional de Semana Santa, la Cruz Roja en la región Centro alertó sobre un posible incremento de hasta un 50 % en el número de accidentes automovilísticos, debido al aumento en la movilidad, viajes por carretera y consumo de alcohol.

Juan José Villa, comandante del cuerpo de paramédicos, indicó que durante estas fechas es común que las personas salgan más de sus hogares, lo que eleva el riesgo de percances tanto en vialidades como en espacios recreativos. "En estas fechas es común que la gente salga de la ciudad, sale de paseo, sale a carretera y se da un aumento en la movilidad, lo que trae consigo un incremento en el número de accidentes y percances viales".

Indicó que entre las principales causas de los accidentes está el exceso de velocidad y la conducción bajo los efectos del alcohol, situaciones que suelen presentarse con mayor frecuencia durante los días de asueto. "Vienen días de descanso y en ocasiones las personas consumen bebidas alcohólicas y conducen, también aumenta la velocidad en carreteras, sobre todo al salir o llegar a la ciudad".

El comandante de Cruz Roja señaló que de manera normal en una semana se atienden alrededor de 10 accidentes, sin embargo en Semana Santa la cifra podría elevarse a 15, en su mayoría con lesiones menores, aunque no se descartan casos graves.

Ante este panorama, la Cruz Roja implementó un operativo especial para reforzar la atención durante el periodo vacacional, con mayor presencia en carreteras y centros recreativos. "Se hace un plan para estas temporadas, se mantiene más personal alerta para cubrir la región, principalmente en carreteras y lugares de mayor concentración de personas", explicó.

Finalmente, Juan José Villa hizo un llamado a la población a tomar precauciones y actuar con responsabilidad para evitar tragedias.