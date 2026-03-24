DIF Coahuila acelera adopciones

La presidenta honoraria del DIF Coahuila, Liliana Salinas Valdés, aseguró que durante los últimos 34 meses se ha logrado agilizar de manera importante el proceso de adopciones en la entidad, gracias a la implementación del certificado de abandono, una figura que permite liberar judicialmente con mayor rapidez a niñas y niños que permanecen en resguardo sin visitas, sin red de apoyo y sin familiares que se hagan responsables de ellos.

Durante su visita a Monclova, Salinas subrayó que el proceso de adopción debe manejarse con extrema responsabilidad, al tratarse de la entrega de menores a familias aptas y no de un trámite menor. "No estamos repartiendo despensas", enfatizó, al señalar que se trata de entregar a una familia lo más valioso que el Estado tiene bajo su cuidado: niñas y niños que requieren un entorno seguro, afectivo y estable. Indicó que, aunque el proceso se ha vuelto más eficiente, esto no significa que se descuide la evaluación, pues el objetivo sigue siendo encontrar a las mejores familias para cada menor.

Explicó que anteriormente los procesos legales para la pérdida de patria potestad podían tardar entre 10 y 12 años, provocando que muchos menores pasaran prácticamente toda su infancia en centros de asistencia social. Sin embargo, con el certificado de abandono ahora se puede actuar con mayor rapidez en aquellos casos donde no existen visitas, no hay interés de familiares y la Fiscalía ya agotó la investigación de posibles redes de apoyo. Gracias a ello, en los últimos 34 meses el DIF Coahuila ha concretado 124 adopciones de niñas y niños, garantizando el derecho de la niñez a crecer dentro de una familia.

Liliana Salinas detalló además que en febrero se celebró el primer consejo del año en materia de adopciones, donde se asignaron aproximadamente 24 niñas y niños a procesos de vinculación con posibles familias adoptantes. Actualmente, explicó, los menores ya se encuentran en la etapa de visitas y convivencia con quienes podrían convertirse en sus madres o padres, con el fin de evaluar si existe empatía, afinidad y condiciones emocionales favorables para concretar una adopción exitosa. Señaló que el DIF busca evitar un segundo abandono, por lo que cada caso se revisa con sumo cuidado.

La presidenta del DIF reconoció que uno de los mayores retos sigue siendo la colocación de niñas y niños mayores de 10 años, ya que la mayoría de las familias interesadas en adoptar buscan bebés o menores de corta edad. Por ello, dijo, cuando se trata de adolescentes o menores considerados de "difícil colocación", el sistema trabaja en fortalecer su plan de vida, acompañarlos emocionalmente y brindarles herramientas para que puedan salir adelante aun si no son adoptados.

En otro tema, Salinas anunció que el DIF Coahuila mantiene activa su estrategia de "juegos con causa" para recaudar recursos destinados a cirugías de implantes cocleares para niñas y niños con discapacidad auditiva. Explicó que este tipo de procedimientos resultan sumamente costosos, ya que en la práctica privada pueden alcanzar entre 800 mil y 900 mil pesos, mientras que tan solo el implante tiene un valor de entre 300 mil y 400 mil pesos, dependiendo del tipo requerido.

Destacó que en ciudades como Saltillo y Torreón cuentan con el respaldo altruista de especialistas como el doctor Covarrubias y la doctora Montes, quienes realizan estas cirugías con costos reducidos o incluso de forma gratuita en hospitales, por lo que el mayor reto financiero es la adquisición del implante. En ese sentido, explicó que los juegos con causa permiten obtener "recurso fresco" para poder intervenir a más menores que se encuentran en lista de espera.

Liliana Salinas informó que al inicio de la actual administración había una lista de 30 pacientes pendientes de cirugía, de los cuales ya han sido operados 10. Sin embargo, conforme más familias se enteran del programa, la demanda ha seguido creciendo y actualmente existe una nueva lista de 32 personas en espera. La meta, señaló, es que con los tres juegos con causa programados puedan reunir fondos suficientes para operar al menos a seis menores más.

Como parte de esta campaña, este viernes se llevó a cabo en Monclova un juego entre Acereros y Saraperos, mientras que el sábado el evento continuará en Torreón con Laguneros y Saraperos, y el domingo en Saltillo se realizará otro encuentro con la participación de Laguneros. Finalmente, la presidenta del DIF hizo un llamado a la ciudadanía a sumarse a estas actividades, no solo para apoyar una causa de salud infantil, sino también para promover la convivencia familiar a través de espacios recreativos y solidarios.