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Coahuila

Vecinos afirman que Yeremi se manifiesta en la colonia Independencia

La familia de Yeremi intenta reconstruir su hogar mientras surgen relatos de su presencia.

Por Adriana Cruz - 24 marzo, 2026 - 09:33 p.m.
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      La tragedia en la colonia Independencia no solo dejó dolor, cenizas y una casa marcada por la muerte. También dejó un rumor que crece entre vecinos y familiares: aseguran que Yeremi sigue presente. Mientras sus seres queridos intentan reconstruir el hogar con labores de limpieza y pintura, hay quienes afirman que por las noches escuchan su voz e incluso dicen haber visto su silueta en los alrededores.

       

      En medio del duelo por la muerte de Yeremi, Naomi y la pequeña Alejandra, la familia comenzó a retirar restos del incendio, barrer, limpiar paredes y pintar algunas áreas de la vivienda. Sin embargo, en ese mismo proceso surgieron testimonios de personas que aseguran haber sentido una presencia extraña dentro y fuera de la casa, lo que ha dado fuerza a la versión de que el joven "anda en pena".

       

      Aunque no existe evidencia que confirme estos relatos, en la colonia el tema se comenta cada vez con más fuerza. Para algunos, son manifestaciones difíciles de explicar; para otros, son parte del trauma que dejó una tragedia tan brutal. Lo cierto es que, mientras la familia intenta reconstruir su hogar, el recuerdo de Yeremi sigue vivo... y para algunos, incluso algo más que eso.

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