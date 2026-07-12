PRONNIF advierte sobre accidentes en el hogar durante vacaciones: Martha Herrera

A unos días de que concluya de manera oficial el ciclo escolar e inicien las vacaciones de verano, la Subprocuraduría de PRONNIF llamó a los padres de familia a reforzar medidas de vigilancia de los menores para prevenir accidentes en el hogar.

La subprocuradora, Martha Herrera, señaló que durante esta temporada aumenta el tiempo que los niños permanecen en casa y, por ello, es indispensable que estén siempre bajo el cuidado de un adulto responsable y de confianza.

"La recomendación es siempre que estén al cuidado de un adulto de confianza, que se alleguen de sus redes de apoyo y que estas redes de apoyo tengan mucho cuidado con los niños".

Indicó que se debe poner especial atención y retirar del alcance de los menores objetos o sustancias que representen un riesgo, ponerlos bajo llave y que tanto puertas y accesos permanezcan cerrados para evitar que los niños salgan sin supervisión.

"Tratemos de ver el mundo desde los ojos de nuestros niños: todo es curiosidad para ellos y no miden el peligro. A los adultos nos toca cuidar eso".

La funcionaria explicó que durante el periodo vacacional, se incrementan los reportes de accidentes así como de menores que encuentran vagando solos en la calle, especialmente cuando quedan al cuidado de abuelos u otros familiares.

Precisó que la dependencia no ha detectado un aumento particular en reportes por violencia familiar durante esta época del año, sino principalmente situaciones relacionadas con falta de supervisión.

También recomendó limitar el tiempo que los menores pasan frente a teléfonos celulares, tabletas, computadoras y otros dispositivos electrónicos, pues los conflictos derivados de restricciones o castigos pueden provocar que algunos niños se escondan o abandonen temporalmente el domicilio.