Accidentes en el hogar causan lesiones graves en menores, alerta Martha Herrera

Los accidentes en el hogar continúan siendo una de las principales causas de lesiones en menores, muchos de ellos con consecuencias graves que pudieron evitarse con mayores medidas de prevención, advirtió la subprocuradora de la Procuraduría de los Niños, las Niñas y la Familia.

Martha Herrera Ramírez señaló que de manera constante los hospitales reportan casos de menores que sufren quemaduras, así como intoxicaciones o golpes severos.

Entre los incidentes más recientes se encuentran el de la pequeña Margarita que se quemó con una olla de frijoles, otro caso relacionado es el de la pequeña María José del municipio de Castaños y un nuevo reporte de una menor que presentó quemaduras en el rostro tras el contacto con tíner.

"Son accidentes que pasan en un segundo, y aunque el adulto esté ahí, basta voltearse un instante para que ocurra el incidente", así lo indicó al destacar que también se presentan casos en los que los menores ingieren sustancias químicas o incluso se tragan pilas y otros objetos.

La subprocuradora insistió en la necesidad de mantener todo lo que represente un riesgo fuera del alcance de los niños, como químicos bien cerrados, cuchillos y utensilios peligrosos, además de extremar cuidados al cocinar.

Mencionó que cuando ocurre un accidente no solo se genera la intervención de instancias como la PRONNIF o la Fiscalía, sino también un complicado proceso de atención médica que representa dolor, incomodidad y desgaste para las familias.

Debido a esto exhortó a los padres a observar su casa desde la perspectiva de sus hijos y tomar todas las medidas y reforzar la vigilancia para evitar que se presente este tipo de accidentes.