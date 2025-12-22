Martha Herrera aconseja sobre seguridad en viajes con niños durante diciembre

Ante el incremento de accidentes viales en la temporada decembrina, la Subprocuradora de la Procuraduría de los Niños, Niñas y la Familia emitió un llamado a los padres de familia para extremar precauciones al viajar con menores, especialmente durante las celebraciones del 24 de diciembre.

Martha Herrera destacó que las festividades de fin de año suelen estar acompañadas por el consumo de alcohol, lo que incrementa significativamente el riesgo de accidentes en las carreteras y calles. "Siempre es un riesgo transitar, nunca sabemos cuándo podemos ser sujetos a algún tipo de accidente. Esto se agrava en estas temporadas por las fiestas y posadas, donde mucha gente consume bebidas alcohólicas. Uno puede andar muy bien, pero no sabes cómo va a andar el de al lado", advirtió.

Entre las principales recomendaciones emitidas por la Subprocuradora está el viajar con los menores en los asientos traseros, y en asientos acordes a su edad y estatura, así como el uso del cinturón de seguridad en donde subrayó que el cinturón salva vidas.

Así mismo exhortó a evitar conducir en horarios de mayor riesgo como es después de la 1 de la mañana, en donde se aumentan las probabilidades de encontrarse con conductores en estado de ebriedad. Enfatizó la importancia de que los adultos se abstengan de conducir bajo los influjos del alcohol si llevan menores a bordo, señalando que la seguridad es responsabilidad de los padres.