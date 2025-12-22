Genaro Soto garantiza transporte público en Monclova durante diciembre

Con la finalidad de mantener el servicio de transporte durante las fiestas decembrinas, el ayuntamiento de Monclova mantiene pláticas con los concesionarios para que continúen el recorrido los días festivos, de lo contrario aplicarán sanciones.

Lo anterior lo dio a conocer el regidor de Transporte, Genaro Soto, quien reconoció que en estas fechas se incrementan las quejas ciudadanas por la falta de unidades, sobre todo los días 24 y 25 de diciembre.

El funcionario señaló que, a través de la Dirección de Transporte, se diseñó una estrategia para que durante los días festivos y los fines de semana se cuente con guardias en las distintas rutas, con el objetivo de que los usuarios puedan trasladarse a los diferentes puntos de la ciudad sin quedar desprotegidos.

Soto Azkaray explicó que este tema ya fue abordado con los concesionarios, con quienes se estableció un acuerdo claro para garantizar la prestación del servicio, advirtiendo que habrá consecuencias para quienes no cumplan con lo establecido. "Se habló con los concesionarios y se llegó a un acuerdo con el director de Transporte para el efecto de aplicar sanciones a los choferes o a los concesionarios que incumplan con esta situación".

El regidor comentó que ya se han aplicado sanciones por el incumplimiento en algunas de las rutas, aunque no precisó cuáles, pero aseguró que la Dirección de Transporte ha actuado conforme al reglamento.

Respecto a las colonias más afectadas con las fallas del servicio, dijo que principalmente son las colonias del sur, entre ellas Praderas, donde se presentan problemas por la falta de unidades, situación que fue atendida tras el diálogo con usuarios y operadores del servicio.

Mencionó que dicha ruta ya muestra una mejora considerable, operando actualmente al 80 y 90 %, y dijo que se mantendrá la supervisión durante la temporada decembrina para evitar la suspensión del transporte público.