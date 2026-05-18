Ciro Joel de los Santos advierte sobre daños al patrimonio municipal

Conducir bajo los efectos del alcohol o a exceso de velocidad puede generar daños al patrimonio municipal que alcanzan hasta los 40 mil pesos, informó Ciro Joel de los Santos, Jurídico del Ayuntamiento, quien detalló que los costos varían dependiendo del impacto ocasionado.

El funcionario explicó que los montos por afectaciones a bienes públicos pueden oscilar entre los 8 mil y los 40 mil pesos, considerando desde daños menores como raspones en banquetas, hasta afectaciones mayores como derribo de muros o áreas verdes.

"Los daños son variables, depende de los impactos que reciban los bienes patrimoniales. Hay casos de 8 mil, 15 mil, 18 mil pesos, y los más altos rondan entre 30 mil y 40 mil pesos. Todo depende del tipo de impacto y de la evaluación que se realiza", señaló.

Indicó que este tipo de incidentes ocurre principalmente durante los fines de semana, asociados al consumo de alcohol, exceso de velocidad y falta de precaución por parte de los conductores.

"Esto ocurre normalmente los fines de semana, se puede atribuir a la fiesta, al consumo de alcohol y a la velocidad. Cada quien es libre de divertirse, pero cuando hay un accidente vial, los responsables deben hacerse cargo de los daños", subrayó.

De acuerdo con el reporte, en promedio se registran entre dos y tres incidentes por fin de semana que derivan en afectaciones al patrimonio municipal.

En cuanto a la recaudación, el funcionario informó que durante el año pasado el Ayuntamiento obtuvo alrededor de un millón 100 mil pesos por concepto de reparación de daños a bienes públicos.

Mientras tanto, en lo que va del presente año, se estima que ya se han recaudado cerca de 300 mil pesos por este mismo concepto, aunque la cifra aún no es definitiva.

Finalmente, las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía a conducir con responsabilidad para evitar accidentes y sanciones económicas que impactan directamente en el bolsillo de los infractores.