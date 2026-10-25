Monclova: Carlos Villarreal realiza más de 660 acciones de mejora

Con el objetivo de mejorar las condiciones de las vialidades, fortalecer el alumbrado público y mantener limpios los espacios públicos y educativos, el gobierno municipal que encabeza el alcalde Carlos Villarreal realizó más de 660 acciones de servicios primarios del 16 al 22 de octubre. A través de la Ola Monclovense se realizaron reparaciones de baches y roturas de SIMAS, instalación de luminarias, atención a peticiones ciudadanas y labores de mantenimiento urbano.

Estas acciones cuentan con el respaldo del gobernador Manolo Jiménez para mejorar la imagen urbana y conservar espacios más seguros, limpios y funcionales para las familias de Monclova. En materia de bacheo, se realizaron trabajos de reparación en distintas vialidades de la ciudad, atendiendo tanto los daños en el pavimento como las roturas derivadas de intervenciones de SIMAS, con el propósito de mejorar la circulación y las condiciones de las calles. En alumbrado público, se instalaron luminarias con tecnología LED en la colonia Brisas del Valle, además de realizar trabajos de rehabilitación de circuitos, reparación de fallas eléctricas y mantenimiento en plazas, campos deportivos, áreas verdes e instituciones educativas.

Asimismo, se dio seguimiento a las solicitudes de la ciudadanía para atender las necesidades de los distintos sectores de Monclova y mejorar los servicios públicos municipales. A través de La Ola Monclovense, se llevaron a cabo labores de limpieza y mantenimiento en planteles educativos, además de trabajos de pintura, contribuyendo a conservar espacios escolares más limpios y adecuados para estudiantes y personal educativo.

"Seguimos trabajando todos los días para atender las necesidades de nuestra ciudad, mejorar las calles, fortalecer el alumbrado público y mantener limpios nuestros espacios. Con acciones concretas y el esfuerzo de nuestros equipos, avanzamos en el mejoramiento de la imagen urbana y en la atención a las familias de Monclova".

El gobierno municipal reafirma su compromiso de continuar trabajando en equipo con el gobierno del estado, las distintas dependencias y la ciudadanía, para impulsar acciones que contribuyan al mantenimiento de la ciudad, la recuperación de espacios públicos y mejores condiciones para las familias monclovenses.