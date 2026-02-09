Cuerpos de emergencia controlan incendio en Monclova

El Gobierno Municipal, encabezado por el alcalde Carlos Villarreal Pérez, informó a través de un comunicado que los cuerpos de emergencia actuaron con rapidez en el incendio registrado en un yonke ubicado sobre la calle Constitución, en la colonia El Pueblo.

De manera inmediata los elementos de Protección Civil y Bomberos aplicaron sus maniobras evitando que el fuego se extendiera y causara daños mayores en el sector.

Desde el primer momento, el alcalde se mantuvo al pendiente del desarrollo del incidente, dando seguimiento a las acciones implementadas por las corporaciones de auxilio y coordinando esfuerzos para garantizar una atención oportuna y eficaz, priorizando la protección de la ciudadanía.

Con el objetivo de salvaguardar la integridad de las familias, los elementos de emergencia intervinieron de forma inmediata tras el llamado de auxilio, realizando las maniobras necesarias para sofocar el incendio, disminuir riesgos y prevenir afectaciones mayores en la zona.

Como parte de las medidas de seguridad, se llevó a cabo el cierre temporal de diversas vialidades: Reforma con Constitución, Flores con Xicoténcatl y Constitución con Minero, con el fin de facilitar las labores de los cuerpos de emergencia y proteger a la población.

A estas acciones se sumaron también Ejército Mexicano, Guardia Nacional, Seguridad Pública, Servicios Primarios, y corporaciones del estado.

La administración municipal reiteró su compromiso permanente con la seguridad y el bienestar de las familias, al señalar que se trabaja de manera coordinada, responsable y cercana a la ciudadanía para proteger la vida, el patrimonio y la tranquilidad de la comunidad.