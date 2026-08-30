Carlos Villarreal lidera acciones de limpieza en Monclova

Con el objetivo de mantener una ciudad más limpia, ordenada, iluminada y con mejores espacios públicos, el Gobierno municipal que encabeza el alcalde Carlos Villarreal, a través del Departamento de Servicios Primarios, realizó 862 acciones durante la semana del 21 al 27 de agosto, en coordinación con el gobernador Manolo Jiménez.

Durante la semana se repararon 606 baches, 124 roturas de SIMAS y 7 bordos, cubriendo un área total de 2,628.94 metros cuadrados. En materia de limpieza y prevención, se realizaron labores de descacharrización en la colonia Los Bosques, donde se recolectaron 2.5 toneladas de cacharros y se entregaron más de 550 dosis de abate.

En materia de alumbrado público, se instalaron 3 luminarias LED en el bulevar Miguel de la Madrid, se atendieron 88 peticiones ciudadanas y se rehabilitaron 5 circuitos en distintos sectores de la ciudad. Asimismo, se realizaron trabajos de mantenimiento en 9 campos deportivos, áreas verdes y plazas, rehabilitando líneas, circuitos, arbotantes y torres de iluminación, además de acciones de mantenimiento en 4 instituciones educativas.

A través del programa "La Ola en tu Escuela" se visitaron 15 planteles educativos, acercando acciones de atención y mantenimiento a distintos puntos de Monclova.

"Estamos trabajando todos los días para que Monclova se vea mejor y, sobre todo, para que las familias tengan espacios públicos dignos, calles en mejores condiciones y servicios que respondan a sus necesidades. Este trabajo es posible gracias a la coordinación que mantenemos con nuestro gobernador Manolo Jiménez y al esfuerzo de cada área del Gobierno municipal", señaló el alcalde.

El Gobierno municipal refrenda su compromiso de continuar trabajando en equipo con el Gobierno del Estado y las familias monclovenses para fortalecer los servicios públicos y construir una ciudad más limpia, ordenada, segura y con mejor imagen urbana.