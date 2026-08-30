Operativo Escuela Segura logra saldo blanco en Coahuila

El operativo Escuela Segura concluyó con saldo blanco durante el periodo vacacional de verano, al reducirse considerablemente las incidencias delictivas en los planteles educativos respecto a 2025.

Eleuterio López, regidor de Seguridad Pública, informó que el operativo se implementó en coordinación con el director de Seguridad Pública, Gabriel Santos, y destacó la participación de vecinos, padres de familia y directivos de las instituciones educativas.

Señaló que los grupos de WhatsApp de vecinos fueron una herramienta fundamental para fortalecer la vigilancia, ya que permitieron reportar cualquier indicio o presencia sospechosa en los alrededores de las escuelas.

"Estadísticamente bajaron considerablemente" las incidencias en comparación con las vacaciones de verano de 2025, afirmó el regidor.

Agregó que la presencia de directivos, la colaboración de los padres de familia y la incorporación de cámaras de vigilancia en algunas instituciones contribuyeron a mantener el saldo blanco.

López explicó que los reportes realizados por vecinos y padres de familia fueron atendidos por el departamento de Seguridad Pública.

También destacó que algunos planteles cuentan en el exterior con Puntos Violeta, los cuales fueron utilizados para realizar reportes.

Con el regreso a clases, indicó, continuarán los programas de prevención y se calendarizarán visitas a cada plantel para reforzar las acciones de seguridad.