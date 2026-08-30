Aumento de flujo comercial en Monclova por regreso a clases

Desde temprano, este sábado, las calles de la Zona Centro registraron un aumento en el flujo de familias que acudieron a realizar las últimas compras para el regreso a clases.

Con listas en mano y el tiempo encima, padres de familia, muchos acompañados por sus hijos, recorrieron tiendas departamentales, papelerías y zapaterías para completar los artículos pendientes.

Mochilas, zapatos, uniformes, cuadernos y diversos productos de papelería estuvieron entre los artículos más buscados durante la jornada.

En banquetas y accesos a los comercios se observó a las familias entrar y salir de los establecimientos, mientras algunas comparaban precios antes de concretar sus compras.

Las zapaterías registraron parte del mayor movimiento. Familias enteras esperaron su turno para elegir el calzado que sus hijos utilizarán durante el próximo ciclo escolar. En las papelerías también hubo afluencia de quienes buscaban completar las listas de útiles solicitadas por los docentes.

El movimiento comercial se reflejó principalmente en las vialidades del sector. Las calles Miguel Hidalgo, Ignacio Zaragoza, De la Fuente y Venustiano Carranza registraron un mayor flujo vehicular conforme avanzó la mañana.

Para algunos padres, la jornada representó el último esfuerzo para dejar listas mochilas, uniformes y demás artículos antes del regreso a las aulas.

El próximo lunes 31 de agosto iniciarán actividades los estudiantes de jardín de niños, primaria y secundaria, mientras que algunas preparatorias y universidades ya retomaron sus actividades.

Entre recorridos, comparación de precios y compras pendientes, el Centro registró este sábado una jornada de intenso movimiento comercial previo al inicio del ciclo escolar.