Salud pública en alerta por brote de dengue en Monclova

Ante el incremento de casos de dengue en la Región Centro, personal de la Jurisdicción Sanitaria No. 4 llevó a cabo este lunes una jornada intensiva de fumigación y entrega de abate en la colonia Leandro Valle, con el objetivo de eliminar criaderos del mosquito Aedes aegypti.

Desde las primeras horas del día, brigadistas recorrieron las calles del sector aplicando insecticida en patios y áreas comunes, además de entregar abate a las familias para colocarlo en tinacos, piletas y otros depósitos de agua.

"La instrucción es cubrir casa por casa y reforzar las acciones de control larvario en toda la colonia", informó personal operativo de la Jurisdicción Sanitaria.

De acuerdo con datos oficiales, hasta el cierre de octubre se habían confirmado 124 casos de dengue en Monclova y municipios aledaños, por lo que las autoridades intensificaron las labores preventivas para frenar la propagación del mosquito transmisor.

La Secretaría de Salud exhortó nuevamente a la población a mantener los patios limpios, eliminar recipientes con agua acumulada, usar repelente y permitir el ingreso del personal de salud a los domicilios para fortalecer el cerco sanitario.

Con estas acciones, el sector salud busca evitar nuevos brotes durante la temporada de mayor riesgo y proteger a las familias de la zona sur de la ciudad.