Carlos Villarreal lidera presentación de La Ruta del Desierto Monclova 2025

Con el propósito de fortalecer el turismo, la economía local y la proyección de Monclova como sede de grandes eventos, el alcalde Carlos Villarreal encabezó la presentación de la 25ª edición de "La Ruta del Desierto". El tradicional encuentro motociclista se llevará a cabo del 14 al 16 de noviembre, y contará con el respaldo del gobernador Manolo Jiménez, consolidando el trabajo conjunto en favor del desarrollo de la ciudad.

El evento tendrá como sede el terreno ubicado a un costado del Teatro de la Ciudad, donde se espera reunir a más de 700 motociclistas provenientes de distintos municipios de Coahuila, así como de Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Durango, Chihuahua y el sur de Texas; además de cientos de visitantes locales que disfrutarán de un ambiente familiar y lleno de energía.

En la presentación acompañaron al edil José Alberto Medina, Secretario del Ayuntamiento, y Felipe Elizalde, Director de Festivales y Eventos Especiales; así como los organizadores: Guillermo Coronazo y Arturo Macareno, quienes estuvieron a cargo de la presentación del evento y destacaron la coordinación con el Gobierno Municipal para ofrecer un evento seguro, atractivo y con gran impacto turístico.

Fundada en el año 2000 por un grupo de apasionados por las motocicletas, "La Ruta del Desierto" se ha consolidado como una de las rodadas más importantes del norte del país, símbolo de fraternidad, convivencia y orgullo monclovense. La edición 25 rendirá homenaje a fundadores y colaboradores, reconociendo su legado y contribución a la identidad cultural y turística de la capital del acero.

La edición 2025 incluirá presentaciones musicales, así como rifas, reconocimientos y actividades recreativas para toda la familia, impulsando la derrama económica para comercios, hoteles y prestadores de servicios.

Durante su mensaje, el alcalde reiteró el compromiso de su administración con el impulso al turismo y las tradiciones que fortalecen la economía local: "Eventos como este reflejan el espíritu alegre y hospitalario de nuestra gente. Gracias al respaldo del gobernador Manolo Jiménez, seguimos impulsando actividades que proyectan a Monclova y fortalecen la unidad de nuestra comunidad", destacó el edil.

Con eventos como este, el Gobierno Municipal refrenda su compromiso de seguir haciendo equipo con el Gobierno del Estado para consolidar a Monclova como una ciudad dinámica, segura y llena de oportunidades.