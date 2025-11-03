Grupo táctico federal de élite llega a Monclova para fortalecer la seguridad

Un grupo táctico federal de élite, perteneciente a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y vinculado al equipo del secretario Omar García Harfuch, llegará próximamente a Monclova como parte de una estrategia nacional de fortalecimiento en materia de seguridad.

Este cuerpo especializado, reconocido por su labor en la investigación y combate a delitos de alto impacto y delincuencia organizada, arribó a territorio coahuilense a finales del mes pasado, iniciando operaciones en la región Sureste, principalmente en Saltillo, y se prevé que continúe su despliegue hacia La Laguna y posteriormente a la región Centro, que incluye a Monclova.

El regidor de Seguridad Pública, Eleuterio López informó que se trata de una prueba piloto impulsada por la SSPC, y dependiendo de los resultados, podría extenderse a las regiones Centro, Cinco Manantiales y Norte del estado.

"Si llegan a Monclova, serán bienvenidos porque la seguridad solo se logra trabajando en conjunto, con estrategias y en coordinación entre los tres niveles de gobierno", señaló el funcionario.

Aunque no se ha precisado el número de elementos que integran este grupo táctico, López explicó que la asignación de personal se hace de acuerdo con las necesidades de cada región.

El objetivo principal, añadió, es reforzar la presencia federal, garantizar la seguridad ciudadana y consolidar la coordinación operativa entre autoridades municipales, estatales y federales para mantener a Monclova como una de las ciudades más seguras del estado.