El legado de Francis de los Santos en AHMSA perdurará

La comunidad obrera y su familia recuerdan con profundo cariño a Francis de los Santos, una mujer ejemplar que dedicó más de cuatro décadas de su vida laboral a Altos Hornos de México (AHMSA), donde se desempeñó como secretaria en la Secretaría General de la Sección 147.

Su nombre quedó ligado al compromiso, la responsabilidad y la fe. A lo largo de más de 40 años de servicio, Francis se ganó el respeto de dirigentes sindicales, compañeros de oficina y trabajadores que la describen como una persona leal, discreta y siempre dispuesta a servir.

Aun en tiempos difíciles para la empresa, mantuvo la esperanza firme de ver resurgir a AHMSA, la que consideraba su segunda casa. Su anhelo era regresar a su escritorio, a ese espacio donde dedicó gran parte de su vida profesional.

"Siempre decía que quería ver a su empresa levantarse otra vez, tenía fe en que eso pasaría", recordó una de sus sobrinas.

Más allá de su trabajo, Francis fue el corazón de su familia. Aunque no tuvo hijos, trató a sus sobrinas como hijas y fue un apoyo constante para sus sobrinos nietos, con quienes compartía cariño, consejos y tiempo.

Era una mujer alegre, solidaria y atenta, que no dejaba pasar un cumpleaños ni una reunión familiar.

Sus seres queridos la describen como una mujer responsable, amorosa y confidente, la tía en quien todos confiaban. Su vida giró entre dos grandes amores: su familia y su trabajo.

A pocos días de cumplir 63 años, Francis de los Santos deja un ejemplo imborrable de esfuerzo, fe y entrega. Quienes la conocieron aseguran que su legado vivirá en cada historia contada dentro y fuera de la empresa que tanto quiso.