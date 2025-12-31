Joven de Monclova reparte cenas y regalos a quienes más lo necesitan

Un joven originario de Monclova se ha vuelto viral en redes sociales durante las últimas semanas, luego de realizar diversas acciones solidarias en favor de personas de escasos recursos, a quienes les llevó cenas de fin de año, obsequios y mensajes de aliento en estas fechas.

Desde antes de la Navidad, el joven, quien se identifica únicamente como Jesús, ha realizado distintas dinámicas que consisten en recorrer varios puntos de la ciudad para brindar apoyo directo a quienes más lo necesitan.

Sus recorridos incluyen zonas donde se encuentran personas en situación de calle, ciudadanos sin empleo formal que se dedican a recolectar botes, personas que realizan malabares en los cruceros, así como vendedores ambulantes de dulces u objetos pequeños.

Durante estas actividades, Jesús ha entregado juguetes a niños, obsequios diversos y cenas tanto de Navidad como de fin de año, con la intención de compartir un momento de apoyo y cercanía con familias y personas vulnerables.

Además, el joven ha organizado dinámicas en el primer cuadro de la ciudad, donde realiza preguntas sencillas a los transeúntes y, al responder correctamente, reciben algún artículo como premio, fomentando así la convivencia y el ánimo entre los participantes.

En los últimos días del año, Jesús retomó estas acciones solidarias al repartir cenas a ciudadanos de bajos recursos, entregando un platillo caliente con el propósito de que al menos tuvieran algo que llevarse a la boca en estas fechas, gesto que ha sido ampliamente reconocido por la comunidad y usuarios de redes sociales como un ejemplo de empatía y solidaridad.