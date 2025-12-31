Néstor Martínez envía mensaje de esperanza a la comunidad de Monclova

A unas horas de despedir el 2025, el párroco Néstor Martínez, de la Iglesia Santiago Apóstol, compartió un mensaje de esperanza y gratitud, invitando a la comunidad católica a mirar el año que concluye con serenidad, y abrir el 2026 con fe, propósito y corazón dispuesto.

"Sabemos que para muchos no ha sido sencillo: hubo dificultades económicas, pérdidas, desempleo y momentos que nos sacudieron. Pero en medio de todo, siempre hay motivos para agradecer a Dios", expresó el sacerdote durante su mensaje.

Martínez recordó que cada día y cada encuentro vivido tienen un valor espiritual, e hizo un llamado a reconocer las pruebas como parte del crecimiento personal.

"Que podamos decirle al Señor: gracias por lo que viví en este 2025 —por las personas, por las circunstancias, por lo bueno y aun por lo difícil—. Y gracias también por este 2026 que comienza, un año que me comprometo a vivir con plenitud", dijo.

El párroco destacó además el cierre del Año Jubilar, un periodo especial de gracia en la Iglesia Católica que tuvo sede principal en Roma y eco en diócesis de todo el mundo.

En Monclova, los templos Santiago Apóstol y Sagrado Corazón de Frontera fueron designados como espacios jubilares, permitiendo a los fieles obtener indulgencias plenarias y fortalecer su camino de fe.

El cierre oficial en la diócesis de Saltillo ocurrió el domingo 28 de diciembre, mientras que el Papa realizará la clausura simbólica en Roma el próximo 6 de enero.

"Ha sido un año con luchas, pero también bendecido. Dios se hace presente con misericordia para recordarnos que no estamos solos. Que este 2026 lo vivamos con gratitud, propósito y confianza en Él", concluyó.