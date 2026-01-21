Eleuterio López aclara incidente en Secundaria 35: no hubo agresiones

Cuatro padres de familia fueron turnados al área de Justicia Cívica luego de verse involucrados en una discusión verbal registrada al exterior de la Secundaria 35, conflicto que será atendido a través del diálogo con el objetivo de resolver la situación de la mejor manera.

Tras el presunto reporte de una 'pelea' en el plantel educativo, el regidor de Seguridad Pública, Eleuterio López, aclaró que no se registró ningún tipo de agresión física, sino únicamente un intercambio de palabras entre los involucrados.

El funcionario explicó que el altercado tuvo su origen al interior de la secundaria, donde una alumna y un alumno mantenían diferencias previas. La situación escaló cuando la menor comentó el problema a su padre, quien al momento de la salida abordó al estudiante y a su papá, generándose la discusión verbal en la que también intervinieron otros alumnos.

López reiteró que en ningún momento hubo violencia física, pese a que inicialmente se manejó esa versión, y destacó que se dará seguimiento al caso mediante pláticas dirigidas tanto a padres de familia como a los alumnos, a fin de prevenir este tipo de situaciones.

Señaló que en la institución ya se ha venido trabajando en temas de concientización y prevención, acciones que serán reforzadas con un seguimiento puntual. Asimismo, indicó que las riñas en centros educativos han disminuido en un 70%, lo que demuestra que el modelo de seguridad implementado está dando resultados positivos.

Finalmente, el regidor subrayó que se trata de un conflicto que surgió dentro del plantel y que derivó en la participación de los padres de familia a la hora de salida, reiterando que el incidente fue únicamente verbal y que se atenderá mediante el diálogo y la orientación correspondiente.