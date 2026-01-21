Reunión virtual de Carlos Villarreal con autoridades de seguridad en Monclova

Monclova, Coah.- Con el objetivo de dar seguimiento a los acuerdos del Consejo Estatal de Seguridad y reforzar las acciones en materia de seguridad pública, el alcalde Carlos Villarreal encabezó una reunión virtual con Saúl Garduño, titular del Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza de Coahuila, organismo clave en la consolidación del Modelo Coahuila de Seguridad, promovido por el gobernador Manolo Jiménez Salinas.

Durante la reunión participaron los encargados de las distintas áreas de seguridad del municipio, con quienes se revisaron acciones estratégicas orientadas al fortalecimiento de la corporación, en coordinación con el Gobierno del Estado, lo que ha permitido mantener condiciones de paz, orden y tranquilidad en la región.

El alcalde destacó que los avances en materia de seguridad son resultado del trabajo en equipo y del respaldo permanente por parte del Gobierno del Estado, lo que ha permitido seguir posicionando en la ciudad el Modelo Coahuila de Seguridad como una estrategia eficaz para la protección de las familias.

"Seguimos trabajando de la mano con el Gobierno del Estado y con todas las áreas de seguridad del municipio para fortalecer nuestra corporación y continuar consolidando el Modelo Coahuila de Seguridad, impulsado por el gobernador Manolo Jiménez, priorizando siempre la paz y la tranquilidad de nuestra comunidad", subrayó el edil.

Finalmente, el Gobierno Municipal reiteró su compromiso de mantener una coordinación permanente con el Gobierno del Estado, sumando esfuerzos y voluntades para fortalecer la seguridad, preservar la paz social y garantizar la tranquilidad de las familias monclovenses.