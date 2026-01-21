SIMAS Monclova repara fuga de aguas negras en Clínica 7

El Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (SIMAS) Monclova-Frontera atendió la queja presentada por comerciantes ubicados en los alrededores de la Clínica 7 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), a la altura del área de Urgencias, quienes denunciaron una persistente fuga de aguas negras.

De acuerdo con el organismo operador, los trabajos realizados consistieron en la sustitución de seis metros de tubería de drenaje de ocho pulgadas, luego de detectarse que el brote de aguas residuales se originó por el desgaste y el fin de la vida útil del tubo.

La denuncia había sido presentada por comerciantes establecidos en la intersección de las calles Guatemala y De la Fuente, quienes señalaron que la fuga se había convertido en un foco de infección y una constante molestia para la ciudadanía.

Según los afectados, las aguas negras corrían desde la calle Guatemala hasta De la Fuente, formando un charco permanente en una zona de alto tránsito peatonal, por donde diariamente circulan derechohabientes que acuden a la clínica.

La situación generó especial preocupación debido a que la mayoría de los negocios del sector se dedican a la venta de alimentos, lo que representaba un riesgo sanitario tanto para comerciantes como para clientes. Además del mal olor, los peatones se veían obligados a rodear el área afectada para evitar el contacto con las aguas residuales.

Tras los trabajos de reparación, SIMAS informó que el problema quedó solucionado, reiterando su compromiso de atender los reportes ciudadanos para evitar riesgos a la salud pública y mejorar las condiciones sanitarias en zonas de alta afluencia.