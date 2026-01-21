Monclova conmemora el 257 aniversario del natalicio de Ignacio Allende

Conmemoran el 257 Aniversario del Natalicio de Ignacio Allende, en un acto cívico realizado en la escuela primaria que lleva el nombre del insurgente, ubicada en la colonia Las Flores.

La ceremonia fue encabezada por el alcalde Carlos Villarreal Pérez, quien estuvo acompañado por regidores del Ayuntamiento, directores municipales, autoridades educativas a nivel local y regional, así como integrantes del equipo Mejora Coahuila.

Durante el evento, se rindió homenaje a los héroes que sentaron las bases de la nación, refrendando el compromiso de continuar trabajando de manera unida como una gran familia monclovense para seguir construyendo, desde el presente, la ciudad que merecen las familias, con más y mejores oportunidades.

En su mensaje, el alcalde destacó la importancia del legado histórico en la construcción del futuro, señalando que "el pasado construyó el presente y quienes estamos aquí vamos a construir el futuro, a mediano y largo plazo, de nuestra ciudad, de nuestro estado y de nuestro país".

Subrayó que la toma de buenas decisiones, la preparación, la capacitación y el trabajo en alianza son fundamentales para trazar una ruta correcta que permita a Monclova avanzar en beneficio de las familias.

Asimismo, enfatizó que se continuará fortaleciendo el valor del patriotismo, rescatando las acciones que dieron origen a la patria, la libertad y la independencia, manteniendo vivo el legado histórico que hoy se refleja en el presente.

Como parte del acto cívico, se realizaron los honores a la bandera, se entonó el Himno Nacional Mexicano y se contó con la participación de la banda de guerra y escolta, reforzando el respeto y la preservación de las tradiciones nacionales.