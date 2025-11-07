Mujer israelí en Monclova denuncia acoso y vandalismo

Una mujer de origen israelí, identificada como Zuhlay Puzkar Keesel, de 69 años, vecina del sector oriente de la ciudad, solicitó apoyo y protección tras denunciar ser víctima de acoso, amenazas y vandalismo por parte de personas que ingresan a su vivienda y le causan destrozos.

La mujer, quien vive sola en su domicilio ubicado sobre la calle 38 número 1215 de la colonia 21 de Marzo, asegura que desde principios de este año ha sufrido constantes agresiones y hostigamiento por parte de sujetos que rondan su hogar.

"Desde hace meses vivo esta situación. Hay un hombre en moto que todos los días me molesta y me vigila, y hasta los niños me dicen groserías. Subieron a mi casa, voltearon el tinaco y querían desmantelarla. A las tres de la madrugada me gritan que me van a matar", relató.

Puzkar Keesel expresó su temor por su integridad física, pues los presuntos agresores aprovechan que vive sola para acercarse a su vivienda y causarle daños.

"Se aprovechan porque no tengo a nadie aquí. Ven a qué hora salgo o entro, y entran a hacer desorden. Yo encontré paz en Monclova, pero esta gente que viene de otros lugares viene a causar problemas. La verdadera gente de Monclova es buena", aseguró.

Originaria de Israel, contó que llegó a México siendo una niña, luego de que su familia la sacara de su país natal para evitar un matrimonio forzado con un hombre mucho mayor. Vivió en la Ciudad de México y, años después, se estableció en Monclova, donde encontró tranquilidad y un nuevo comienzo.

Relató que conoció a miembros de los Testigos de Jehová, con quienes convivió buscando un entorno más pacífico y alejado de la violencia.

Actualmente, su situación es de vulnerabilidad, pues carece de familiares cercanos y su comunicación con sus parientes en su país de origen es limitada. Por ello, pidió la intervención de las autoridades para que se garantice su seguridad y se investiguen las agresiones que ha denunciado.