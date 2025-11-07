Acuerdo entre AHMSA y MADISA para subasta de activos tras proceso de quiebra

Luego de varias semanas de diálogo y acercamientos, Altos Hornos de México (AHMSA) logró establecer un acuerdo con la empresa MADISA, el cual le permitirá continuar con el proceso de quiebra y preparar la subasta de los activos de la siderúrgica, de acuerdo a los tiempos que se tenían contemplado.

Este viernes se informó que el Síndico del Proceso de Quiebra, de AHMSA y MINOSA, Víctor Manuel Aguilera logró establecer un acuerdo con los representantes de MADISA, que permitirá continuar con el proceso de la venta.

Recordar que MADISA (Máquinas Diesel S.A. de C.V), interpuso un recurso ante un juez federal, exigiendo la destitución del Síndico, señalando irregularidades en el proceso del concurso mercantil, la venta ilegal de activos, falta de transparencia, negativa de devolver equipos, avalúos irregulares.

Debido a esto y bajo el argumento de que el proceso se realizará de manera transparente, en beneficio de los trabajadores se presentó el recurso, que mantiene detenido el proceso hasta que un juez defina la situación.

Ante este conflicto se tuvo la intervención de diferentes autoridades, en donde destaca el Gobierno del Estado, que ante su intervención se dio una mediación y se logró llegar a un acuerdo.

El acuerdo fue firmado por el síndico de la quiebra, Víctor Manuel Aguilera y José Alberto Gómez, director financiero de MADISA, en presencia del Secretario de Gobierno, Óscar Pimentel, quien actuó como testigo.

Víctor Manuel Aguilera destacó que el convenio que se concretó gracias a la mediación y acompañamiento del Gobierno del Estado, representa un "avance relevante dentro de la etapa de liquidación", al permitir que la subasta pueda realizarse en breve y de manera ordenada.

"El respaldo del gobernador Manolo Jiménez Salinas ha sido fundamental, su disposición al diálogo y compromiso con el proceso han generado condiciones de entendimiento que favorecen el bienestar de los trabajadores y de las comunidades vinculadas a AHMSA y MINOSA".

Con este acuerdo, se despeja uno de los principales obstáculos legales dentro del proceso del concurso mercantil y se abre la puerta para que la venta de AHMSA continúe conforme a los tiempos establecidos.